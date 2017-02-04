الحرة نيوز –

الحرة- احمد القيسي

أفاد مصدر في قيادة عمليات الانبار، السبت، بإعتقال “إرهابي” ومعالجة أربع عبوات ناسفة عثر عليها في مناطق متفرقة من المحافظة. وقال المصدر في حديث ، إن “قوة من فرقة المشاة الآلية الثامنة تمكنت، اليوم، من القاء القبض على الإرهابي محمد عبد محارث، وبحوزته عجلة في منطقة الحلابسة غرب الفلوجة”. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قوة اخرى من الفرقة الأولى تمكنت من العثور على عبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع في قضاء الرطبة، (310 كم غرب الرمادي)، وتم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي”. وتابع المصدر، أن “قوة من الجيش تابعة للفوج الثالث باللواء 41 عثرت ايضاً على ثلاث عبوات ناسفة في منطقة البوعساف بجزيرة الرمادي، تم تفجيرها من قبل تلك القوة”. يذكر أن القوات الأمنية تواصل مطاردة عناصر تنظيم “داعش” وتطهير المناطق المحررة من الألغام والعبوات الناسفة في محافظة الأنبار.