الحرة نيوز –

بعد أيام من حصوله مجددا على لقب أفضل لاعب كرة قدم بالعالم في استفتاء الاتحاد الدولي، عاد النجم البرتغالي ليتصدر قائمة من نوع آخر، تضم هذه المرة كل الرياضيين في العالم.

فقد تصدر نجم ريال مدريد قائمة الرياضيين الأعلى أجرا، ذلك وفقا لمجلة “فوربس” الأميركية.

وتفوق رونالدو على كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حل ثانيا ولاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس ولاعب التنس السويسري روجر فيدرر في الإيرادات خلال عام 2016.

وبلعت أجور رونالدو خلال العام الماضي 70 مليون جنيه إسترليني (نحو 87.5 مليون دولار)، بحسب تقرير المجلة