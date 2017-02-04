الحرة نيوز –

.أكد وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط مضي الوزارة بالتوجه لاستخدام الأكياس الورقية وكذلك البلاستيكية القابلة للتحلل لتكون بديلا للأكياس البلاستيكية المتداولة، وفق خطة أعدتها الوزارة للتخلص التدريجي منها. وقال الدكتور الخياط خلال جولة، اليوم السبت ، على مصانع الأكياس الورقية والبلاستيكية القابلة للتحلل في منطقة ماركا بعمان رافقه بها أمين عام وزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة والمستشار الإعلامي عيسى الشبول أنه من غير المقبول أن تستخدم الأكياس البلاستيكية المتداولة خاصة إذا ما علمنا أن دولا كثيرة تخلصت منها واستبدلتها بأكياس صديقة للبيئة وذلك نظرا للأضرار التي تلحقها بالبيئة والصحة العامة وتحديدا الثروة الحيوانية . وأضاف الخياط أن الوزارة أعدت نظاما خاصا للأكياس البلاستيكية يحدد آلية التعامل مع هذا المنتج وفق مواصفات تؤمن الاشتراطات البيئية والصحية، ويضع حدا للعشوائية السائدة في قطاع صناعة الأكياس بمختلف أنواعها . وشرعت الوزارة منذ ثلاثة أشهر بإطلاق حملة توعوية تستمر لمدة عامين في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي للحث على استخدام الأكياس الورقية والأكياس القابلة للتحلل والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. واكد الخياط ، أن هذا التوجه يستلزم تعاونا وشراكة حقيقية بين أطراف العلاقة من حكومة ومصنعين ومستهلكين، الأمر الذي تسعى الوزارة الى تحقيقه لضمان الوصول إلى أفضل النتائج وبأسرع وقت ممكن، داعيا جميع الهيئات والمؤسسات والمواطنين الى دعم وتبني هذا التوجه الرامي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية المتداولة وبيان مضارها على الصحة والبيئة. وأكد حرص الوزارة على تشجيع الصناعات المتصالحة مع البيئة، ولاسيما تلك التي تتعلق بالغذاء والدواء وتحافظ على صحة وسلامة الانسان وتؤمن الاشتراطات البيئية . واطلع الخياط خلال الجولة، برفقة اعضاء جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، على خطوط الانتاج ومنتجات، المصنع الوطني لإنتاج الاكياس الورقية ومصنع ستار بلاستيك ومصنع بلاستيك شريف الاردني، التي تلبي احتياجات السوق ضمن المواصفات العالمية القابلة للتحلل