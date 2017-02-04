الحرة نيوز –

بعد دراسة الاستفتاء وجد فريق التخطيط أن أغلبية الاردنيين يرغبون كأولوية بمقاطعة المشتقات النفطية بين المواد والخدمات الاخرى وبالاستفتاء الثاني لكيفية مقاطعة المحروقات وجد أن الغالبية تفضل المقاطعة الجماعية (بما يشمل كل محطات الوقود خلال المرحلة التحذيربة الاولى) وبناءاً عليه وبما أن وجودنا هنا لتنظيم وتنفيذ أولوياتكم بالغالبية فقد قررنا بناءاً على رأيكم التالي للمرحلة الاولى:

وقف كافة المركبات الخاصة عن الاستعمال في تمام الساعة 5 مساء من يوم الخميس الموافق 9/2/2017 وحتى الساعة 8 صباحا من يوم الاحد الموافق 12/2/20177 وعدم استخدامها أو تعبئتها بالوقود إلا للضرورة القصوى من مرض أو طارئ أو واجب إنساني.

هذا وهناك مرحلة ثانية وثالثة خلال الأسبوعين القادمين للتعبير عن الامتعاظ من ارتفاع السعر لتخفيض القيمة بما يعادل السعر العالمي.

بهمتكم العالية أيها النشامى نقف مع أبن الوطن.