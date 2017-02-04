الحرة نيوز –

انهت لجان التصحيح بإدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم تصحيح كافة أوراق المباحث المتعلقة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” الدورة الشتوية للعام 20177، بحسب الناطق الاعلامي للوزارة وليد الجلاد .

وقال الجلاد ان الكوادر المعنية في ادارة الامتحانات بالوزارة تقوم الان بعملية التفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الاجابات، والادخال للعلامات قبل الاستخراج النهائي لنتائج الطلبة.

واكد الجلاد ان الوزارة لم تحدد موعد إعلان نتائج التوجيهي، إلا بعد التأكد من انتهاء جميع إجراءات تدقيق ومطابقة وإدخال العلامات والبيانات على أجهزة الحاسوب”.

وشدد الجلاد على حرص الوزارة على استخراج النتائج بشكل دقيق وبما يضمن حقوق الطلبة، مبينا ان وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخولة باعلان نتائج الامتحان وتحديد موعد اعلانها، مثلما دعا إلى عدم الالتفات إلى اي شائعة حول هذا الامر.