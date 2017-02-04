الحرة نيوز -احمد الرواشدة

نظم نادي شباب الفيحاء صباح اليوم السبت وبالتعاون مع جمعية الاصدقاء الآسيويين وطاقم اطباء من كوريا الجنوبية يوم طبي مجاني لمختلف التخصصات.

واشتمل اليوم الطبي على إجراء فحوصات مختلفة وتشخيص للعديد من الأمراض الباطنية والجراحة العامة والعيون والاطفال والجلدية وتوزيع منشورات طبية توعوية.

وتم التعامل مع حوالي 150 مريضا راجعوا الأطباء وتم معالجتهم وصرف علاجات لهم .

وقال علي جرن رئيس النادي أن مثل هذه الأيام الطبية المجانية التي تخدم شريحه كبيره من العائلات الفقيرة والتي تحتاج الى رعاية طبيه حيث يتم تشخيص الحالات وصرف العلاج المناسب ومتابعتها من خلال زيارة مستمرة للأطباء مرة بكل شهر على الأقل .