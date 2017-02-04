الحرة نيوز –

تبقى درجات الحرارة نهار اليوم حول مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، بحسب موقع طقس العرب.

واوضح الموقع ان الأجواء تكون باردة وغالباً مُشمسة في عموم المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.

في حين، تسود أجواء باردة في عموم المناطق ليلاً، وتكون شديدة البرودة في مناطق البادية والسهول الشرقية بحيث تنخفض الحرارة إلى الصفر المئوي وما دون ذلك في هذه الاجزاء، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 15 الى 7، غرب عمان: من 12 الى 5، إربد: من 14 الى 4، جرش: من 14 الى 5، السلط: من 12 الى 5، عجلون: من 12 الى3، الزرقاء: من 15 الى5، المفرق: من 14 الى 3، مأدبا: من 11 الى 3، الكرك: من 14 الى 4، الطفيلة: من 13 الى 6، معان: من 15 الى 2، العقبة: من 20 الى 9 والبحر الميت: من 21 الى 11.

وتوقع “طقس العرب”، أن تستمر درجات الحرارة غدا حول مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة ومُشمسة في عموم المناطق، والرياح مُتغيرة الاتجاهات، إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.