الحرة نيوز –

تستعدد عدد من الشركات والمؤسسات والأطباء المتعاملين مع الشركة الأوروبية للتأمين لتقديم شكوى رسمية لهيئة مكافحة الفساد

وتسائل المتعاملون عن أسباب عدم تحقيق هيئة مكافحة الفساد مع الشركة الأوروبية للتأمين خصوصا بعد نشر العديد من الملفات المهمة في وسائل الاعلام مؤكدين أن رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة ليس فوق القانون حتى لو كان هذا الشخص مدعوما فهو يترأس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة أموالها هي أموال مواطنين وضعوا مدخراتهم في هذه الشركة ومن حقهم أن يعرفوا مصير هذه الأموال

في سياق متصل أثارت التقارير الصحفية التي نشرها موقع الحرة مؤخرا حفيضة الكثير من الشركات والأطباء والمؤسسات من المتعاملين مع الشركة الأوروبية للتامين خصوصا ماتضمنته هذه التقارير من معلومات حول الطلب من المتعاملين مع الشركة استلام مطالباتهم المالية من شركة بطاقات ناشونال اكسبرس وتعمد هذه الشركة التي يرأس مجلس ادارتها نفس رئيس مجلس ادارة الشركة الأوروبية للتأمين حجز قيمة المطالبات المالية لعدة أيام بهدف توظيف هذه الأموال واستفادة الشركة منها مؤكدين في ذات الوقت أن مثل هذا الأمر يسبب الضرر للمتعاملين مع الشركة وهو أسلوب غير لائق حكرا على الشركة الأوروبية للتأمين علما أن جميع شركات التأمين لاتتبع مثل هذه الطريقة وهو الأمر الذي يدعوا الى وضع علامات الاستفهام .

وكان موقع الحرة في تقارير صحفية سابقة وعلى لسان شركات وأطباء ناشد مكافحة الفساد للتحقيق مع الشركة الأوروبية للتأمين غير أنه لم يتم فتح ملف هذه الشركة لغاية الآن مما يشكل ضررا على الكثير من المتعاملين مع الشركة .

ويتابع موقع الحرة في تقارير صحفية مقبلة آخر ما أستجد بخصوص هذه القضية الهامة خاصة وأن موقع الحرة قد أثارها منذ البداية الى أن وصلت الى هذه المرحلة الخطيرة .