الحرة نيوز –

استعان مواطنون في لواء الرمثا بالأمن العام للقضاء على ذئب مفترس كان يتجول قرب

دائرة ترخيص الرمثا، ظهر أمس، بحسب ما صرح مصدر أمني.

وأكد المصدر أن المواطنين أبلغوا الأجهزة الأمنية أنهم شاهدوا ذئبا مفترسا يتجول شرق مدينة الرمثا بالقرب من مناطق سكنية وعلى الفور تم إرسال دورية إلى المكان للبحث عنه.

وقال شهود عيان إن الأجهزة الأمنية تمكنت من قتل الذئب، وحضرت كوادر البلدية إلى المكان بالإضافة إلى سيارة لشرطة البيئة للتخلص من جثة الذئب.

وأشار مواطنون إلى أنهم شاهدوا الذئب المفترس عدة مرات يتجول بالقرب من أماكن مأهولة بالسكان مسببا الذعر بين الناس