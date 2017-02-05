الحرة نيوز –

قالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام، “إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا خلال عدة أيام من إحباط عدد من قضايا التهريب والاتجار وحيازة المواد المخدرة ومن خلال مختلف أقسامها المنتشرة في محافظات المملكة”.

وكان من أبرز تلك القضايا متابعتهم لمعلومات حول شخصين من جنسية عربية وردت معلومات تشير لحيازتهما لكمية من المواد المخدرة بقصد تجهيزها وتهربيبها إلى خارج المملكة، حتى تم التأكد من تلك المعلومات وتحديد مكان إخفائها في أحد المنازل في محافظة المفرق، حيث تمت مداهمته وضبط الشخصين وبحوزتهما 60 ألف حبة مخدرة وبوشرت التحقيقات معهما.

وأضافت إدارة الإعلام الأمني “أن فريقا من إدارة مكافحة المخدرات تولى تتبع معلومات أشارت إلى حيازة ثلاثة أشخاص أحدهم من جنسية عربية لكمية كبيرة من المواد المخدرة التي ينوون تجهيزها وإخفائها بطريقة ما من أجل تهريبها للخارج، حيث تمكن فريق التحقيق من خلال ما قام به من تحريات وتحقيقات وأعمال رصد ومراقبة للأشخاص المشتبه بهم من تأكيد حيازتهم للمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها داخل إطارات مركبة شحن لتهريبها بعذ ذلك، وجرى تحديد مكان وجود الأشخاص والمركبة في إحدى مناطق البادية الشمالية وتمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم جميعا وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 11 كغم من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى 1500 حبة مخدرة وبوشرت التحقيقات”.

وتابعت إدارة الإعلام الأمني “أن كوادر إدارة مكافحة المخدرات وبإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة تمكنوا من مداهمة إحدى المزارع في شرق العاصمة بعد مراقبة أحد الأشخاص المشبوهين في قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة والتأكد من إخفائه لكمية من تلك المواد داخلها، وأفضت المداهمة لإلقاء القبض على المشتبه به وبتفتيش المزرعة بشكل دقيق ضبط 5 كغم من مادة الحشيش المخدرة أخفيت بدفنها داخل حفرة هناك”.

وفي قضية أخرى، تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من تحديد مكان إخفاء أحد الأشخاص المشبوهين لكمية من الحبوب المخدرة بمنطقة خالية من السكان بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية حيث توجه فريق تحقيق وتفتيش للمكان وبعد عمليات مسح للمنطقة التي تم تحديدها عثر على 60 ألف حبة مخدة هناك وتم تحديد هوية المتورط بإخفائها هناك والبحث جار عنه”.

وفي أحد المعابر الحدودية، اشتبه العاملون من كوادر إدارة مكافحة المخدرات داخل المعبر بأحد الأشخاص أثناء محاولة اجتياز الحدود لدولة مجاورة، وجرى على الفور ضبطه واصطحابه وأمتعته للتفتيش الدقيق، حيث عثر بحوزته عند ذلك على 12 ألف حبة مخدرة قام بلفها بواسطه مشادات حول جسده.

كما وألقي القبض في أحد المعابر الحدوية الأخرى على أحد الأشخاص وبحوزته كيلو وربع من مادة الحشيش المخدر أثناء محاولته إدخالها للمملكة بعد أن أخفاها داخل أمتعته.

وأكدت إدارة الإعلام الأمني أنه وبعد إنهاء التحقيقات في كل تلك القضايا جرى توديع كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة لينالوا عقابهم الرادع، مشيرة إلى استمرار رجال مكافحة المخدرات بمتابعة واجباتهم وتكثيفها لملاحقة وضبط كل من يتعامل بمثل تلك السموم وما بحوزتهم من مواد مخدرة.