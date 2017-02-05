الحرة نيوز –

اكد رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور علي القيسي إن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح طلبة محافظات الوسط والشمال الدارسين في الجامعة منح دراسية ومبلغ 60 دينار بدل سكن من شأنه رفع اعداد الطلبة الدارسين في الجامعة

وأضاف الدكتور القيسي أن المنحه وبدل السكن ستغطي الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بالجامعة طيلة فترة الدراسة ما يجعل هناك ميزه فريدة لجامعة الحسين بن طلال يمكن استغلالها من قبل الطلبة بالشكل الافضل

وبين ان الجامعة تعتبر من الجامعات الجاذبة للطلبة نظرا لموقعها المتميز في محافظة معان ووجود البيئة الامنه والمستقرة بالاضافة الى توفر الكثير من التخصصات التي تلبي طموحات الطلبة بما يتلائم مع متطلبات السوق المحلي.

وثمن الدكتورالقيسي الدعم الكبير الذي تحظى به الجامعه من قبل الحكومة ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي من خلال حزمة من الإجراءات التي تضمن استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة للجامعة بجانب إقامة مشاريع مستدامة ترفد الجامعة بالموارد المالية.

وأضاف ان الجامعة شارفت على الانتهاء من اقامة مشروع الطاقة الشمسية في الجامعه بقدرة 3 ميغا وط حيث من المتوقع البدء في الانتاج مع نهاية شهر اذار من العام الحالي دون ان تتكلف الجامعة اية مبالغ مالية جراء المشروع والذي سيصبح ملكا للجامعه بعد عشرة سنوات من بدء التشغيل وسيوفر مبلغ 750 الف دينار سنويا للجامعه.

واكد الدكتور القيسي بان الجامعه قد انهت جميع المراحل والموافقات المتعلقة بانشاء مشروع استثماري جديد للطاقة بقدرة 50 ميغاوط من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة ولجنة العروض المباشرة في وزارة الطاقة بانتظار صدور القرار النهائي من قبل الحكومة للبدء في انشاءه المشروع متمنيا القيسي ان يكون القرار في اسرع وقت ممكن

لافتا ان المشروع والذي جاء بمباركة ملكية سامية في حال اقامته سيوفر 40 فرصة عمل دائمة لابناء المحافظة اضافة الى 300 فرصة عمل بشكل مؤقت

وبين الدكتور القيسي ان المشروع والذي لن تتحمل الجامعة اية تكاليف مالية فيه سيول كامل ملكيته للجامعة بعد 20 عاما وسيساهم في رفد موازنة الجامعة بما لا يقل عن 5ر1 مليون دينار في المرحلة الأولى وإلى 3 ملاييين دينار في مراحله اللاحقه بالاضافة الى انه سيمكن الجامعه من اقامة مركز لبحوث الطاقة المتجدده وموقعا لتدريب الطلبة في الجامعه وكذلك عقد اتفاقيات مع بعض الجامعات لتبادل الخبرات في هذا المجال وانشاء محطة للرصد الجوي

ونوه الدكتور القيسي ان الجامعه بصدد فتح تخصصات جديده منها طب الاسنان ودكتور صيدلي اضافة الى بعض البرامج في الدرسات العليا في الماجستير ومنها العلوم التربوية وهندسة الطاقة والحاسوب والرياضيات اضافة الى جملة من البرامج الاخرى والتي يتم دراستها وتتماشي مع احتياجات المجتمع المحلي ليتم استحداثها اضافة الى استحداث بعض برامج البكالوريس ومنها القبالة والتحاليل الطبية والتصوير والاشعه وبرامج اخرى متنوعه

وتمنى الدكتور القيسي ان تشهد الاعوام القادمة مزيدا من التطور والازدهار للجامعه وان تسهم بشكل اكبر في دعم المجتمعات المحلية المحيطة بالجامعه