الحرة نيوز –

توجت الكاميرون بطلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخها، وذلك بفوزها على مصر 2-1 في ليبرفيل بالغابون، مساء الأحد.

وافتتحت مصر التسجيل في الدقيقة 21 بهدف للاعب أرسنال الإنجليزي العائد من الإصابة، محمد النني، قبل أن يعادل نيكولاس نكولو النتيجة في الدقيقة 59.

وتفوق أبو بكر على قلبي دفاع مصر أحمد حجازي وعلي جبر ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى المخضرم عصام الحضري في الدقيقة 88 ويمنح المنتخب الكاميروني لقبه الأول منذ 2002.

وحرمت الخسارة مصر من زيادة رقمها القياسي إلى ثمانية ألقاب في البطولة القارية بعد تتويجها لآخر مرة في 2010.