الحرة نيوز –

كشف ممثل القطاع الخاص في لجنة تسعير المشتقات النفطية، عامر الشوبكي، أن مبيعات البنزين انخفضت، بعد قرار الحكومة فرض رسوم على البنزين، بالتزامن مع رفع التسعيرة الشهرية.

وقال الشوابكة إن مبيعات محطات المحروقات من مادة البنزين بنوعيه، انخفضت بنسبة تتراوح بين 10-5%، منذ بداية الشهر الحالي.

وأوضح أن مبيعات المحطات قلت بشكل كبير على مادة بنزين 95، لتبلغ نسبة الانخفاض 20% في عمّان وحدها، بينما بلغت نسبة مبيعات بنزين 95 في محطات محافظة الزرقاء 1%، منذ بداية الشهر.

وتوقع الشوبكي مزيدا من انخفاض مبيعات المحروقات، بسبب حملة مقاطعة البنزين، التي دعا لها ناشطون، الخميس المقبل.

ورفعت حكومة هاني الملقي أسعار المشتقات النفطية لشهر شباط، الثلاثاء الماضي، بنسب متفاوتة، بالتزامن مع فرض رسم مقطوع على ليتر البنزين 90 بمقدار ثلاثة قروش، وثلاثة قروش ونصف على البنزين 95.