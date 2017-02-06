الحرة نيوز –

عقدت احزاب الائتلاف اجتماعها العادي في مقر حزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد “، حيث ناقشت المستجدات في الاوضاع السياسية والعامة، وخلصت إلى ما يلي:

1- تواصل السلطة التنفيذية في البلاد معركتها ضد الفقراء ومحدودي الدخل والمحرومين من حقوقهم المعيشية، ومع توالي صدور اجراءات رفع الاسعار والضرائب، لا يبدو أن الحكومة بصدد الاستجابة لصوت الشعب وأحزابه وقواه ومؤسساته الوطنية التي تطالب برفع المعاناة عن المواطنين والاستعاضة عن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة ببدائل واقعية ووطنية من شأنها الاسهام الجادّ في حلّ مشكلات العجز والمديونية.

لقد عبرت الاجراءات والتصريحات الحكومية الاخيرة، وكذلك نتائج استطلاع الرأي الاخير لمركز دراسات الجامعة الاردنية عن اتساع الفجوة وخطورتها بين الحكومة والاغلبية المجتمعية، الأمر الذي يفرض على جميع القوى الوطنية المنظمة تجسيد رفضها للتدابير الإقتصادية التي تؤدي لمزيد من التشوه في البنية الإقتصادية ولرفع الأسعار والتسبب بتدهور حاد في الأوضاع المعيشية للكادحين وللغالبية الساحقة من أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة، في خطوات تصعيدية ملموسة وفعالة، وتوحيد صوتها وصفوفها من خلال آليات حوار مؤسسي شامل، والمبادرة إلى تشكيل مجالس حوار وطني في جميع المحافظات، وتنظيم المطالب المعيشية وتظهير حجم خطورة السياسات الرسمية على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.

وتتوجه احزاب الائتلاف في هذه المناسبة بتحية التقدير والاحترام للمبادارت الشعبية السلمية الهادفة إلى إعلان حملات المقاطعة الشعبية لبعض السلع والخدمات التي تنوي الحكومة فرض ضرائب جديدة عليها والتعبير عن الاحتجاج الجماعي على القرارات الجائرة بحق لقمة عيش المواطنين, وتدعو احزاب الائتلاف الحكومة للافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة على القرارات الاقتصادية الحكومية وإقرار الموازنة العامة لعام 2017.

2- تؤكد احزاب الائتلاف على موقفها المستنكر للقرار العدواني للادارة الامريكية بنقل سفارتها إلى القدس كما تدعو إلى تقديم الموقف الاردني الرسمي الايجابي والرافض لقرار النقل إلى مؤتمر القمه العربي القادم من خلال مشروع قرار اردني يرفض قرار نقل السفارة، وكل الاجراءات الاسرائيلية بمصادرة الاراضي وتوسيع المستعمرات وبناء المزيد منها في الضفة الغربية، وخاصة في القدس المحتلة ومحيطها وفرض العدوّ الصهيوني حلاً يقوم على الهيمنة الامنية والاقتصادية الكاملة على المنطقة الممتدة من نهر الاردن إلى البحر المتوسط.

3- قرر الاجتماع رفع مذكرة سياسية إلى مؤتمر القمة العربي القادم الذي سيعقد في الاردن / في آذار / المقبل، بحيث تتناول المذكرة مقترحاً بتقديم مشروع قرار اردني يرفض توجه الادارة الامريكية بنقل السفارة الامريكية إلى القدس، وكذلك توجهاً بشأن حل الصراعات الجارية في المنطقة العربية على أسس تضمن المواجهة الشاملة والفعالة للجماعات الإرهابية المتطرفة وتكفل سيادة البلدان العربية ووحدة أراضيها وتشديد المجابهة للمشاريع المعادية لوجودها وتطورمجتمعاتها.

4- تثمن احزاب الائتلاف النتائج الايجابية التي تمخضت عنها اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت الشهر المنصرم، وكذلك نتائج لقاء الفصائل في موسكو، حيث جرى التأكيد على اهمية إستعادة وحدة الصف الداخلي وإحياء مؤسسات منظمة التحرير على اسس تعيد الاعتبار لبرنامج الاجماع الوطني الفلسطيني.

5- تستدعي التطورات الدولية التي وقعت مؤخراً، بكل ما حملته من مخاطر شديدة على مستقبل منطقتنا العربية، أن تراجع الانظمة الرسمية سياساتها القائمة على التطبيع المتسارع للعلاقات مع الكيان الصهيوني العنصري والتبعية والتفريط بالقرار السيادي لصالح القوى الصهيونية والإستعمارية وهيمنة البلدان الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، وأن توظف جهودها وثروات بلدانها في خدمة مجتمعاتها المعذبة والمقهورة من سياسات الاستبداد والفساد.

عمان 4 / 2 / 2017

عبلة ابو علبة

الامين الاول

لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد ”

الناطق الرسمي باسم

ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية