الحرة نيوز – فهد الجبوري

أدت السرعة لسائق قارب سريع في عرض البحر مقابل شاطئ الغندور بالعقبة إلى صدم قارب نزهة آخر متسببا بإصابة إمراة قبل ان يتم نقلها للمستشفى.

وفي اتصال مع العقيد محمد الهباهبة مدير دفاع مدني العقبة أوضح أن حادثة التصادم تمت بالبحر أثناء قيام العائلة برحلة بحرية، وأضاف لقد عملت سيارات الاسعاف على استقبال المصابين من الشاطئ وتم نقل 4 اصابات للمستشفى.

يذكر أن حوادث اصدام القوارب السريعة بقوارب النزهة واحتكاكهم ببعض كانت على مدار الثلاث سنوات السابقة مدار شكاوى من رئيس جمعية القوارب للمعنيين في سلطة منطقة العقبة ولدى الهيئة البحرية ومطالبات بتخصيص أماكن مخصصة للقوارب حسب سرعتها وحجمها.