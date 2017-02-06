الحرة نيوز -احمد الرواشدة

اكد محافظ جرش قاسم مهيدات في اتصال هاتفي من مندوب وكالة أنباء الحره ان رواية هروب اسد من محمية المأوى في بلدة سوف غير صحيحة ، واكد بانه قام بالتواصل مع ادارة المحمية والتي بدورها اكدت ان عدد الاسود والنمور والدببة على ما هي عليه وجميعها موجوده في المحمية، وان محمية المأوى مغلقة ومحكمة بشكل يصعب هروب الحيوانات منها.

واضاف محافظ جرش تم تبيلغ الدفاع المدني منذ الصباح الباكر لعمل استطلاع ومراقبة المنطقة للتأكد من الخبر.

وتتلخص الرواية في تبليغ احد مواطني بلدة ساكب التي تتلخص بمشاهدة ابنه احد الأسود في غابات ساكب اثناء مرافقة والدة للمنطقة اعلى بلدة ساكب والمليئة بالأشجار، وبدورة قال والد الطفل انه لم يشاهد الأسد وانما سمع زئيرا وعندما ذهب لأبنه وجده في حالة رعب والذي اكد لوالده مشاهدة اسد وشبله الصغير في المنطقة.