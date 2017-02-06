الحرة نيوز –

وقعت شركة سمارتي ناشونال العالمية اتفاقية مع د.سطام حاكم الفايز لتنشيط الحركة التجارية عبر تطبيق نظام smarty feed back حيث أصبح بموجب هذه الاتفاقية د.سطام الفايز الوكيل الحصري الوحيد في الأردن

ووقع الاتفاقية ممثل الشركة محمد الدهامشة

ويساعد تطبيق smarty feed back على تنشيط الحركة التجارية وتسويق البضائع والمنتجات والخدمات داخل الأردن علما أن مثل هذا التطبيق تم تطبيقه في العديد من البلدان ومنتشر في مدريد وهولاندا وبوخاريست ورام الله وغيرها من البلدان

ويساعد تطبيق smarty feed back على التسويق بطريقة سريعة وعملية مما يحقق النفع للمستفيدين من هذه الخدمة كما يساعد على تنشيط الحركة التجارية

من جهته قال د.سطام حاكم الفايز أن توقيع هذه الاتفاقية جاء تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم الحركة التجارية مما يساعد المواطنين ويسهل وينشط عملية البيع والشراء وانتعاش الأسواق والحركة التجارية في الأردن