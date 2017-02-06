الحرة نيوز –

ألقت كوادر المكافحة المخدرات القبض على تاجري مخدرات أردني وسوري إثر تنفيذ مداهمتين في منطقة شرق عمان ومحافظة المفرق، وفق ما ذكر بيان صادر عن الأمن العام.

وذكر البيان انه ضمن جهود إدارة مكافحة المخدرات في محاربة آفة المخدرات والقضاء عليها والقبض على مروجي ومتعاطي المواد المخدرة تمكن العاملون في الإدارة من إلقاء القبض على احد مروجي المخدرات في منطقة شرق عمان بعد ورود معلومات عن قيامه بترويج وبيع المواد المخدرة واتخاذه منزله لهذه الغاية ليتم مداهمته وإلقاء القبض عليه وبتفتيش منزله بالطرق القانونية تم ضبط (3000) حبة كبتاجون مخدرة وكمية من مادتي الحشيش والمريجوانا المعدة للبيع وسلاح ناري وعملة أجنبية مزيفة ومبالغ مالية متحصله من عملية البيع.

وفي ذات السياق تمكن العاملون في قسم مكافحة مخدرات المفرق من إلقاء القبض على شخص يحمل الجنسية السورية بعد مداهمة منزله وبتفتيشه تم العثور على (10000) حبة كبتاجون مخدرة بعد ورود معلومات إلى الإدارة بقيامه بترويج المواد المخدرة في المنطقة التي يقيم فيها وتم تحويل الأشخاص المضبوطين إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.