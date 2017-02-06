الحرة نيوز –

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم بحيث تتجاوز معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

وأشار موقع طقس العرب الى ان الطقس يستمر بارداً نسبياً بوجه عام، وتهُب على البلاد رياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة فوق الجبال، وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

في حين، تكون الأجواء جافة وباردة نسبياً بوجه عام ليلاً، والرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط فوق الجبال.

وتوقع “طقس العرب”، أن تبقى درجات الحرارة نهار غد أعلى من معدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً نسبياً وخاصة في الجبال، وتظهر السحب العالية في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة فوق الجبال، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.