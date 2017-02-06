الحرة نيوز –

يستأنف اليوم 1.9 مليون طالب وطالبة فصلهم الدراسي الثاني بعد انتهاء عطلة نصف العام الدراسي، في مختلف المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

ويلتحق نحو 100 ألف معلم وإداري اليوم في مدارسهم البالغ عددها 6924 مدرسة، فيما

كانت وزارة التربية والتعليم اتخذت الاستعدادات الإدارية والفنية لاستقبال الطلبة في يومهم الدراسي الأول، مؤكدة حرصها على بدء هذا الفصل فعلياً ومنذ اليوم الدراسي الأول.

وكانت الوزارة قامت بتوحيد التقويم المدرسي مؤخرا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الاول بـ1 أيلول (سبتمبر) وينتهي في 14 كانون الثاني (يناير)، في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني بـ7 شباط (فبراير) وينتهي في 12 حزيران (يونيو) من كل عام”.

وأكد الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد، أن “التربية” استثمرت العطلة بين الفصلين في إجراء أعمال صيانة لبعض المدارس ومرافقها المختلفة والأثاث المدرسي، مؤكدا أنه تم استلام عدد من المدارس الجديدة والتي سيتم التدريس بها اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي.

وكانت الوزارة تسلمت في بداية العام الدراسي الحالي حوالي 17 مدرسة جديدة، فضلاً عن إضافات صفية لمدارس قائمة، بينما أجرت صيانة لـ765 مدرسة بتكلفة 6.5 مليون دينار.

كما أطلقت الوزارة بداية العام الدراسي الحالي حملة “العودة للمدارس/ التعليم للجميع”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، بهدف تشجيع الأطفال على الالتحاق بالمدارس، والتأكيد على الأطفال الملتحقين خلال العام السابق لمتابعة تحصيلهم الأكاديمي.

يذكر أن عدد الطلبة السوريين على مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية يبلغ حوالي 145 ألف طالب وطالبة، إضافة لـ40 ألف طالب وطالبة من جنسيات أخرى.