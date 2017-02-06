الحرة نيوز –

رفض نحو 70 من رؤساء البلديات في مختلف محافظات المملكة أي حل حكومي للمجالس البلدية، المتوقع اتخاذه لاحقا تمهيدا لإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية في آب (اغسطس) القادم.

كما استغربوا ما ورد في مذكرة نيابية وقع عليها نحو 90 نائبا قبل اسابيع تطالب بحل المجالس البلدية في ذات السياق.

واعتبر رؤساء البلديات، خلال اجتماع عقدوه ظهر أمس في مقر نقابة المقاولين في منطقة عبدون، أن المجالس البلدية “تعمل لمصلحة الوطن وتنميته”، مستغربين دعوة نواب بحل المجالس “في ظل غياب أسباب منطقية”، بحسب تقديرهم.

وطالبوا بمنح المجالس المنتخبة “فرصتها الكاملة”، لتطبيق خططها، التي أعدتها منذ استلامها مهامها في العام 2013. وقالوا “أن لوزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري الدور الأكبر في توفير الدعم، وتحقيق قفزات نوعية في القطاع البلدي بمختلف مناطق المملكة”.

وطالب المجتمعون مجلس النواب بـ”إحالة أي ملف فساد أو قضايا تهم الوطن عموما في البلديات إلى الجهات المعنية”، وقالوا أن المجالس البلدية هي “هيئات شعبية منتخبة ولا سلطة لأحد عليها إلا ما ينص عليه قانون البلديات”.

ويمنح قانون البلديات الساري مجلس الوزراء الحق بحل المجالس البلدية قبيل الانتخابات اذا ارتاى ذلك. فيما دعت المذكرة النيابية لحل هذه المجالس قبيل الانتخابات “منعا لتضارب المصالح او استغل بعض المجالس او اعضائها لسلطاتهم البلدية في الانتخابات المقبلة”.

ودعا رؤساء البلديات المجتمعون امس إلى “ضرورة تطبيق مبدأ سيادة القانون والالتزام بالمؤسسية التي يدعو إليها دوما جلالة الملك عبدالله الثاني”.

واتفق المجتمعون، على رفع رسالة لجلالة الملك، باعتباره الضامن لمبدأ سيادة القانون، وتشكيل لجنة متابعة لتسليم رسالة المناشدة للمعنيين لإيصالها لرأس الدولة في المملكة، على أن تتكون من كل من رؤساء بلديات جرش، السلط، الكرك ومادبا.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية الانصياع لأحكام قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 فيما يتعلق بحل المجالس البلدية، معتبرين أن “المذكرة النيابية هي خارج الإطار الرقابي والتشريعي المنوط بمجلس النواب، حيث كان الأجدى أن تطالب بتحويل كل من يخالف أحكام القانون ويهدر المال العام ولا يحقق المساواة بين أبناء الوطن إلى الجهات المختصة”.

وأكدوا في تصريح صدر عن الاجتماع ان “أداء المجالس البلدية في ظل الظروف المحلية والدولية الصعبة، كان منسجما مع التوجيهات الملكية التي تطالب بخدمة المواطن والشفافية في الأداء والعدالة في التوزيع على امتداد الوطن”.