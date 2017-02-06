الحرة نيوز –

تركت عملية القصف الجوي التي نفذها طيارو سلاح الجو الملكي ضد أهداف تنظيم “داعش” الإرهابي مساء الجمعة الماضية، قراءات تحليلية عديدة، أهمها عزم الأردن على مكافحة الإرهاب في أي وقت، وضد أي أهداف تشكل خطرا على أراضيه.

وحسب محللين عسكريين، فإن هذه الضربة تعتبر “استباقية لصد أي عدوان إرهابي على الأردن، خصوصا بعد أن واجهت المملكة عدة عمليات إرهابية العام الماضي، من خلايا نائمة و”ذئاب منفردة” وأخرى حدودية، وجميعها تابعة لعصابة داعش”.

وفي هذا الصدد، يرى اللواء المتقاعد محمود ارديسات، أنه “بما أن الأردن عضو في التحالف الدولي ضد “داعش”، بالتالي فإن أي أهداف للتنظيم هي هدف أردني، وبناء على التطورات الأخيرة فإن الكثير من أفراد داعش يحاولون اللجوء إلى الجنوب السوري، خصوصا بوجود تنظيم لواء خالد بين الوليد التابع لتنظيم “داعش”، والقريب من الحدود الأردنية، والذي يشكل تهديدا للأردن”.

وأضاف أن الضربة جاءت “استباقية لمواقع داعش كتنظيم إرهابي، وأيضا لحماية الأمن الوطني الأردني من أي محاولات اختراقات لاحقة للتنظيم، وهي رسالة تحذيرية للتنظيم بعدم الاقتراب من الحدود الأردنية، وإلا سيكون مستهدفا بكل الطرق المتاحة”.

بدوره، يقول اللواء المتقاعد الدكتور فايز الدويري، إنه “في شهر تموز 2014، انضم الأردن إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش، وشارك ضمن الضوابط والقدرات المحلية، فيما شكل ما حدث للشهيد معاذ الكساسبة نقطة فارقة في المقاربة العسكرية الأردنية، حيث قام وعلى مدار ثلاثة أيام بتوجيه ضربات ناجعة على مقرات ومواقع التنظيم، ثم انخفضت بعد ذلك وتيرة المشاركة الأردنية، ولم يتم الإعلان عن طلعات جوية في معظم الحالات”.

وأضاف: “كان العام 2016 صعبا على الأردن، إذ تمكن داعش من تحقيق اختراقات محدودة، سواء من خلال عمليات حدودية كالركبان أو من خلايا نائمة في إربد والكرك، أو من خلال “ذئاب منفردة” في البقعة، وبالتالي كان لا بد من مراجعة الاستراتيجية العسكرية والأمنية الأردنية لدرء الخطر وإبعاده، وكانت هناك مؤشرات على هذا التغير، إذ تحدث رئيس هيئة الأركان الفريق الركن محمود فريحات مع “بي بي سي” عن تزايد خطر داعش، خاصة في حوض اليرموك القريب من الحدود الشمالية، كما تحدث قائد حرس الحدود عن تنامي خطر التنظيم في منطقة البادية”.

وقال: “بالتالي أعتبر أن ما قام به سلاح الجو الأردني، من خلال استخدام الطائرات المسيرة والذخائر الذكية، ترجمة لما تحدث به المسؤولان العسكريان السابقان، ولم يحدد البيان العسكري الموقع الذي تم قصفه، علما أن القراءات تشير إلى أنه إما في منطقة حوض اليرموك، وهو ما لم يؤكد من قبل سكان البلدات الأردنية القريبة، والاحتمال الآخر أن يكون الموقع شمال شرق السويداء، ما بين بئر القصب ورجم البقر داخل سورية”.

وتابع: “كانت هناك الكثير من التحليلات التي تشير إلى تزامن تنفيذ العملية بعد زيارة الملك إلى روسيا وأميركا، لكن هذه العملية تدخل في السياق العسكري والأمني، وهذا لا يمنع من استثمارها سياسيا”.

من جانبه، قال العميد المتقاعد حسن أبو زيد إن “جلالة الملك قال إننا في حرب مفتوحة مع الإرهاب إلى أن تنتهي العصابات المجرمة، وستستمر الحملة مستهدفة أوكار داعش أينما وجدت، وضربات الأمس جاءت متزامنة مع ذكرى استشهاد الطيار معاذ الكساسبة، وبالتالي فإنها تحمل دلالات ومعاني، بأن دم الشهداء لن يذهب هدرا، وتأكيد قدرة الأردن وعزمه على مكافحة الإرهاب”.

وأضاف: “الأردن كغيره عانى من الإرهاب مثل باقي المنطقة، وبالتالي فهو معني بهذه الفئات الضالة المضلة، المسيئة للدين الإسلامي، والتي شوهت صورته، علما أن الإسلام والمسلمين منهم براء”.

وتتوفر لدى الاردن الإمكانيات والمعلومات الاستخباراتية المميزة للنيل من الارهابيين في أوكارهم مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم.

وقال إن “هذه الضربة الجوية هي ضمن ضربات نفذها سلاح الجو الأردني، وأنعشت الشارع الأردني وأخرجته من الإحباط إلى التفاؤل بقدرة قواتنا المسلحة وسلاح الجو، كما تؤكد قدرة نسور سلاح الجو على تنفيذ ضربات موجعة ردا على عصابات التطرف التي تستهدف الأردن، وربما تشكل رادعا لتلك التنظيمات الإرهابية بعدم استهداف الأردن أو الأردنيين لاحقا”.

وزاد: “كذلك فإن هذه الضربة تؤكد أن الأردن يكافح الإرهاب داخله وخارجه، ويسعى لاجتثاثه من معاقله وملاحقة الإرهابيين أينما تواجدوا”.