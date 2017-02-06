الحرة نيوز –

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني، أمس القائمة النهائية من المستفيدين من المنح والقروض التي ينفذها صندوق دعم الطالب الجامعي، وذلك بعد أن انتهت من دراسة 6 آلاف اعتراض على القائمة المبدئية التي أعلنت في الخامس من الشهر الماضي.

واشتملت القائمة المبدئية على 38284 طالبا وطالبة للعام الدراسي الحالي من طلبة الجامعات الرسمية وكليات المجتمع المتوسطة.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المنح والقروض 42780، منها 2884 طلبا لمستوى الدبلوم المتوسط في التخصصات التقنية، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم إيقافها كليا بسبب “عدم تسليم الوثائق” أو “لمخالفة الأنظمة والتعليمات” و 3955 طلبا، منها 354 طلبا لمستوى الدبلوم المتوسط للتخصصات التقنية. كما تم تجميد 471 طلبا لمستوى البكالوريوس بسبب “عدم انطباق التعليمات الخاصة بشروط الصناديق عليها”، وتجميد 354 طلبا لمستوى الدبلوم المتوسط، وبذلك بقي عدد الطلبات التي تم التعامل معها 38354 طلبا.