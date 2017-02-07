الحرة نيوز –

دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، إلى التحقيق في الاخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأميركية والتي اشار لها الرئيس دونالد ترامب.وقال العبادي في حوار مع قناة “فرانس 24″ اليوم، إن “الرئيس ترامب تحدث عن وجود خطأ في غزو العراق وانا اطلب بتحقيق”، مشيرا إلى أن “ذلك الخطأ تسبب بسقوط مئات الالاف من الضحايا”.وأضاف العبادي، أن “ذلك الخطأ تسبب ايضا بدخول الاف الإرهابيين والانتحاريين إلى البلاد”.وبشأن التوتر الإيراني الأميركي أكد العبادي، أن “الخلاف الاميركي الايراني يعود إلى 35 سنة ولا دور للعراق فيه”.وهذه هي المرة الثانية التي يدعو فيها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إجراء تحقيق في الاخطاء التي ارتكبتها الادارة الأميركية ابان غزو العراق في 2003.