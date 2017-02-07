الحرة نيوز –

القت شعبة البحث الجنائي في إقليم العاصمة والمراكز الأمنية التابعة لها على 108

أشخاص من المشبوهين والمطلوبين بقضايا فرض الأتاوات “الخاوات” على المحال التجارية والمواطنين منذ بداية العام.

وحول التفاصيل قالت إدارة الأعلام الأمني في مديرية الأمن العام، إنه ونظرا لورود عدد من الشكاوى والملاحظات حول ازدياد ظاهرة قيام بعض المشبوهين وأرباب السوابق الجرمية بفرض أو محاولة فرض الأتاوات على بعض المطاعم السياحية والمحال التجارية والمواطنين فقد صدرت تعليمات بتكثيف حملات خاصة لملاحقتهم وضبطهم ومنعهم من اتيان تلك الأفعال الإجرامية وتولت شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة والمراكز الأمنية تنفيذ تلك الحملات التي بوشرت منذ بداية هذا العام.

وأضافت إدارة الإعلام الأمني، أن العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة وبمساندة من الفريق الخاص والمراكز الأمنية نفذوا منذ انطلاق تلك الحملات خمس حملات أمنية في محيط الأسواق التجارية والمطاعم السياحية وبعض المناطق الصناعية وأفضت تلك الحملات لإلقاء القبض على 108 أشخاص من المشبوهين ومن ترد عليهم معلومات بقيامهم بمثل تلك الأفعال الجرمية وعدد من المطلوبين بقضايا فرض الأتاوات، إضافة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة المختلفة وسلاحين ناريين ومركبة مطلوبة.

هذا وتهيب مديرية الأمن العام من كافة الأخوة أصحاب المحال التجارية والمصانع والمواطنين عدم التردد في ابلاغنا عن أي وقوعات مماثلة لنتمكن من التعامل مع مثل أولئك الأشخاص خاصة أن رجال الأمن العام تواجههم أثناء التعامل معهم بعض المعيقات بعدم الابلاغ وتقديم الشكاوي الرسمية بما يستدعي بذل جهود إضافية من قبلهم لاستكمال التحقيقات وما يردهم من معلومات حول أولئك المشبوهين، كما أن عدم تقديم الشكاوي الرسمية قد يتسبب بإفلاتهم من العقوبة الرادعة لهم فالوقوف سوياً ضد تلك الفئة كل ضمن واجبه ومسؤولياته هو السبيل الوحيد الذي سيخفي تلك الجريمة.

وأكدت مديرية الأمن العام أن الحملات الأمنية الخاصة على تلك الفئة ستستمر وبشكل دوري وبناء على ما يرد من معلومات أو شكاوى ضدهم لضبطهم ومنعهم من ممارسة تلك التصرفات الخارجة عن القانون مستقبلا وليتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية الرادعة.