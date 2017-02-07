الحرة نيوز –

. قررت الحكومة السعودية، الثلاثاء، منع مواطنيها دون سن الـ40 من السفر إلى العراق، دون بيان اسباب ذلك.وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن “المديرية العامة للجوازات السعودية اشترطت إصدار تصريح السفر للعراق أن يكون المتقدم للحصول على التصريح فوق سن الـ40 عاما، فيما يسمح للتابعين بالسفر مع أولياء أمورهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، دون أن تحدد سن التابع.وأضافت الصحيفة، أن “مديرية الجوازات السعودية حددت التصريح بمدة ثلاثة أشهر فقط، ينتهي بانتهائها وإن لم يستخدم، كما لا يسمح باستخدام التصريح لأكثر من سفرة إذا حدد بسفرة واحدة”.واشارت إلى ان “المديرية اوجبت على من سافر للعراق وحصل على تصريح أن يحتفظ بأصل التصريح بعد عودته ويكون حصوله على التصريح بعد حضوره شخصيا مصطحبا أصل الجواز والهوية الوطنية وصورة منهما بعد حجز موعد مسبق”.