الحرة نيوز –

وصفي المحادين

عندما طلبت اسم شخصيه في الزرقاء تستحق الحديث عنها بادر بعض المعلقين بكتابة اسماء لامعه و معروفه ولا ننتقص من قيمتها …

جاء من بين التعليقات لمواطنه تقطن عمان ولا تعرف اسماء بالزرقاء بالرغم من نشر صورهم بشكل كبير غير المقابلات التلفزيونيه

مواطنه من عام لم تتذكر من الزرقاء سوى شخص واحد حتى انها لا تعرف اسمه

هل تعلمون من هو انه (( عامر الترك )) ابن الزرقاء فهو للعلم ليس مسؤول وليس متنفذ ولم يجرب خوض اي انتخابات (( عامر الترك )) ابن الاربعين عاما تاجر مع الله وربح وقد توفاه الله واختاره الى جواره بعد ان انتهى من توزيع مادة الكاز على الفقراء والمساكين في شهر 1 لعام 2016

عامر الترك فقده الفقراء هذا الشتاء ولم يكتب عنه احد من ابناء الزرقاء وتذكرته ابنة عمان التي ما زالت تجهل اسمه لك سيدتي كل الشكر