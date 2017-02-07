الحرة نيوز –

خصصت اللجنة القانونية النيابية، اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، للاستماع لآراء خبراء أكاديميين حول مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، المعاد من مجلس النواب.

وقال الخصاونة إن اللجنة استمعت لآراء الخبراء الأكاديميين حول المادة السادسة من مشروع القانون، التي هي مدار البحث من قبل أعضاء مجلس النواب، مضيفاً أنه تم تدارس المادة بشكل مستفيض.

وأضاف ان آراء أولئك الخبراء جاءت متوافقة مع قرارات اللجنة حول مشروع القانون، مؤكداً حرص اللجنة على الخروج بقانون يحقق الأهداف المرجوة منه.

ولفت إلى أن اللجنة في أثناء مناقشتها لمشروع القانون عقدت العديد من الاجتماعات المتواصلة والمكثفة استمعت خلالها لوجهات نظر ومقترحات أصحاب الخبرة والاختصاص.