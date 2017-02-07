الحرة نيوز –

// اكد رئيس الكتلة الديمقراطية النيابية خالد البكار ان الهدف الاسمى للقاءات الكتل مع الحكومة هو ترسيخ مبدأ الحوار والتشارك مع الحكومة من اجل التخفيف عن المواطن وتحسين مستواه المعيشي .

جاء ذلك خلال لقاء الكتلة بدار مجلس النواب امس مع وزيري المالية عمر ملحس والعمل علي الغزاوي والمديرين العامين للجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات وامين عام وزارة المالية ومدير عام مؤسسة التدريب المهني .

ودعا البكار الحكومة الى اتخاذ سياسات اقتصادية حصيفة واجراءات حاسمة بخصوص الوضع الاقتصادي وايجاد دراسات دقيقة تحد من مشكلتي الفقر والبطالة وضبط سوق العمالة الوافدة وتصاريح العمل بما يحقق المصالح العليا للوطن والمواطن .

بدورهم دعا رئيس واعضاء الكتلة الحكومة الى انتهاج سياسات اقتصادية واصلاحات مالية ناجعة بعيداً عن تحميل المواطن اي اعباء اضافية، مشددين على عدم الاقتراب من جيب المواطن وعدم المساس بالسلع الاساسية .

واكدوا على اهمية الاخذ بتوصيات مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة العامة وايجاد البدائل والخيارات التي اقترحها المجلس كتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتعديل نظام تصاريح العمالة الوافدة وزيادة النمو. كما اكد رئيس واعضاء الكتلة الحكومة الى إنفاق ما يتم تحصيله من اموال كنتيجة للتوصيات النيابية بما ينعكس ايجاباً على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، بالإضافة الى رصد المخصصات المتحققة من توحيد رسوم العمالة لإعادة إنفاقها بما يكفل تفعيل دور القطاع الزراعي ومساعدة المزارعين في تأدية واجباتهم .

بدورهم اكد الوزيران ملحس والغزاوي ان الحكومة مهتمة بأخذ توصيات مجلس النواب بعين الاعتبار، مشيرين الى انه تم تنفيذ عدد من هذه التوصيات، فيما سيتم دراسة ما تبقى منها بكل عناية وتقدير واهتمام، وعرضا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط النفقات والحد من التشوهات الضريبية وتوحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة ودعم المزارعين