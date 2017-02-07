الحرة نيوز –

اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب عن اسماء النواب الذين حضروا والذين غابوا بعذر وبدون عذرعن الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة .

النواب الحضور هم : اندريه حواري وخليل عطية وعبد الرحمن العوايشه وموسى هنطش وعبد الله العكايلة وموسى الوحش وعمر قراقيش وعزيز العبيدي وعبد المحسيري وقيس زيادين وخالد رمضان وصالح العرموطي ومنصور مراد وخميس عطية وأحمد الصفدي وخير ابوصعيليك واحمد الرقب واحمد الهميسات ورمضان الحنيطي ونصار القيسي وفضيل النهار و احمد اللوزي وتامر بينو ومصطفى العساف وحسن العجارمة وبركات العبادي ورياض العزام وراشد الشوحه وعبد المنعم العودات ومحمود الطيطي وابراهيم بني هاني ونضال الطعاني وجودت الدرابسه وخالد موسى ابو حسان وفواز الزعبي وعبدالله عبيدات ووائل رزوق وحسني الشياب ومصطفى الخصاونة ويوسف الجراح وعيسى الخشاشنة مجحم الصقور وماجد قويسم وخالد البكار وابراهيم القرعان ومعتز ابو رمان وجمال قموه ومحمد الزعبي وعلي حجاحجة ومصطفى ياغي وابراهيم ابو السيد وخالد الحياري وفضية الديات ومحمود العدوان ورجا الصرايرة وعبدالله زريقات وهيثم الزيادين ومصلح الطراونة ومحمد العتايقة ومحمود النعيمات وصداح الحباشنة وعبدالله القرامسه ومحمد الفلحات وابراهيم البدور و خالد الفناطسة ومحمد نوح وسعود ابو محفوظ ونبيل الشيشاني وقصي الدميسي وفيصل الاعور ومرزوق الدعجة وموسى الزواهرة ونواف الزيود وعلي الخلايله ورائد الخزاعلة ومفلح الخزاعلة وشعيب الشديفات ومحمود الفراهيد وحسن السعود وحسين القيسي وغازي الهواملة وعبد القادر الازايدة ونبيل الغيشان وزيد الشوابكة وهدى العتوم وعقله الزبون ومحمد العياصره ووصفي حداد وصفاء المومني واحمد الفريحات ومحمد الرياطي وحازم المجالي وإبراهيم ابو العز وحابس الشبيب ومازن القاضي وصوان الشرفات ومحاسن الشرعة ونواف النعيمات ومحمد الحويطات وعواد الزوايدة وديمه طهبوب وانتصار حجازي وهيا الشبلي وابتسام النوافله وحياة المسيمي وريم ابو دلبوح وانصاف الخوالدة ووفاء بني مصطفى ومنتهى البعول وعليا ابو هليل وزينب الزبيد ورسمية الكعابنة وشاهه العمارين

اما النواب الذين غابوا بعذر فهم :حمود الزواهرة و حابس الفايز ومحمد البرايسه ومحمد الظهراوي وكمال الزغول وعبد الكريم الدغمي ومنال الضمور وفوزي الطعيمه وطارق خوري ويحيى السعود ومرام الحيصة وسليمان الزبن وعدنان الركيبات.

فيما غاب بدون عذر النواب : رنده الشعار وصباح الشعار ومحمد هديب.