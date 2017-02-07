الحرة نيوز –

صرحت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني بأن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مساء اليوم مع حريق شب في مستودع أثاث بمنطقة صويلح – الدوريات الخارجية مكون من طابقين تقدر مساحة الحريق بـ(80)م2 .

وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المستودع والذي نتج عنه دخان كثيف نظراً لطبيعة المواد المشتعلة

كما نتج عن الحريق إصابة شخص برضوض بسيطة،حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في موقع الحادث وثم نقله إلى مستشفى الجامعة وحالته العامة متوسطة، وسبب الحريق قيد التحقيق.

وفي خبر منفصل التهم حريق ضخم مطعما سياحيا في وسط مدينة مادبا مساء الثلاثاء دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وقال مصدر في الدفاع إن كوادر الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة وإخلاء الموجودين بداخله.