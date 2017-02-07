الحرة نيوز –

قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات إنه منذ العام 2012 لم يسحب اي رقم وطني من أي شخص، وأن ملف الارقام الوطنية تم ربطه بمجلس الوزراء، كما أعيد الرقم الوطني لعدد من الحالات كان سحب منهم بعد الدراسة والتحقق والتدقيق.

واشار قطيشات خلال إجتماع للجنة فلسطين في مجلس الاعيان أمس الى جهود دائرة الاحوال المدنية والجوازات بالتسهيل على الاخوة الفلسطينيين وتقديم جميع اشكال المساعدة والتسهيلات لهم سواء عرب 48 أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، مضيفة وان الدائرة خصصت لهم جهازا اداريا متكاملا للتعامل مع جميع الحالات وفق القانون والانظمة المعمول بها.

وبين ان الدائرة تصدر سنوياً اكثر من 30 الف جواز سفر مؤقت لأبناء قطاع غزة وتصدر حوالي 3 الاف جواز سفر مؤقت لأبناء 48 لغايات الحج وحوالي 20 الف جواز سفر مؤقت لغايات العمرة.

وكان رئيس اللجنة حيا القرالة ثمن خلال اللقاء جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المسلوبة والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية من الاعتداء والتهويد.