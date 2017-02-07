الحرة نيوز –

سلمت السفيرة الألمانية في عمان بيرغيتا سيفكر-إيبرله، أول من أمس وسام الاستحقاق الألماني من الدرجة الأولى لسمو الأميرة سمية بنت الحسن، تقديرا لجهودها، من خلال ترؤسها للجمعية العلمية الملكية ولمجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، في تطوير التعاون بين الأردن وألمانيا في مجالات التعليم والبحث العلمي.

ويعد الوسام، الذي جرى تسليمه بحضور سمو الأمير الحسن بن طلال وسمو الأميرة ثروت الحسن وسمو الأميرة رحمة بنت الحسن، وسام الشرف الوحيد الذي يُمنح في جميع مجالات الاجتهاد، وهو أعلى تكريم يمكن أن تمنحه ألمانيا للأفراد تكريما لخدماتهم للأمة.

وتولي سموها اهتماما بشؤون المعهدين الألمانيين للآثار المقيمين في الأردن، وهما المعهد الألماني البروتستانتي لآثار الأراضي المقدسة والمعهد الألماني للآثار، مثلما تعد الجمعية العلمية الملكية شريكا رسميا لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في عمان .