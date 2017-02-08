الحرة نيوز –

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة خارج المخيمات بلغ 514.669 الف لاجئ.

وقالت المفوضية في بيان : إن ما نسبته 78.5 % من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الاردن يعيشون خارج المخيمات.

وأضافت المفوضية أن قرابة 141.036 الف لاجئ سوري بالاردن يعيشون في المخيمات (الزعتري، الأزرق، المخيم الإماراتي الأردني)، مشيرا إلى أن 50.9 % من المجموع الكلي للاجئين المسجلين في الاردن لدى المفوضية أقل من 17 عاما.

وأشارت الى أن أحدث الإحصاءات الصادرة عنها نهاية الشهر الماضي، تشير إلى أن أنها سجّلت في مطلع العام قرابة 531 لاجئ سوري، بحيث بلغ عدد المسجلين الجدد في عام 2016 قرابة 53.624 الف لاجئ شكلوا ما نسبته 5.3 % من عدد اللاجئين المسجلين لديها في الاردن منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011.

وبحسب التركيبة العمرية، قالت المفوضية إن عدد اللاجئين السورين الذي تتراوح اعمارهم بين 18-59 عاما بلغ 297.232 الف لاجئ شكلوا ما نسبته 45.3 % من مجموع اللاجئين، مبينا أن 24.418 الف لاجئ سوري بالاردن تزيد أعمارهم عن 60 عاما ( 3.7 %).

ووأضافت أن قرابة 205.216 الف لاجئ سوري يحتاجون إلى “رعاية خاصة”، وهم يشكلون 31.3 % من مجموع اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية.

ونوهت الى أن أكثر اللاجئين السورين قدموا الى الأردن هم من منطقة درعا السورية، وبعدد وصل الى 276 الف لاجئ تليها حمص وبعدد 104.726 الف لاجئ.

وتضم العاصمة اكبر عدد من اللاجئين السورين المسجلين لدى المفوضيية وبعدد وصلت إلى 180.356 الف لاجئ وبنسبة 27.5 % من مجموع اللاجئين المسجلين لديها، تلتها محافظة اربد وبعدد بلغ 136.672 الف لاجئ ( 20.8 % ).

فيما يضم مخيم الزعتري قرابة 79.59 الف لاجئ (12.1 %)، يليه مخيم الأزرق 54.009 الف لاجئ ( 8.2 %) ثم المخيم الإماراتي الإردني وبعدد وصل الى 7.464 الف لاجئ ( 1.1 % ).

وأشارت إلى أن قرابة 50.6 % من مجموع اللاجئين المسجلين هم من الاناث، وبعدد وصل الى 331.8 الف لاجئة والذكور 323.9 الف لاجئ