الحرة نيوز –

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 99 مواطنين خلال مداهمات متفرقة بمدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جهاد أحمد ثوابتة (22 عاما)، وفادي فايز طقاطقة (19عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتيشها في بلدة بيت فجار ببيت لحم.

وأوضحت أن القوات سلمت كلا من محمد عمر زيادة، من شارع الصف وسط بيت لحم، وإسماعيل يوسف صقر (22عاما) ، وخليل عبد الرحمن أبو سرور(26 عاما) من مخيم عايده شمالا، بلاغات لمراجعة مخابراته في مجمع مستوطنات “غوش عتصيون” الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبا.

وبينت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين، واعتقلت الشقيقين سائد وحسن جبريل مر، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

كما داهمت القوات داهمت منطقة خلة العين في بلدة بيت أمر شمال المدينة، وفتشت منزل المواطن طه محمد احمد أبو ماريا، واعتقلت نجله الفتى وسيم (16 عاما).

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مهند سفيان زكي مطر (32 عاما)، بعد مداهمة منزله في في ضاحية ذنابة شرق المدينة.