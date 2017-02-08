الحرة نيوز –

بحث وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف ، اليوم الاربعاء ، و أعضاء لجنة المرحلين والمهجرين النيابية في مقر الوزارة استعدادات الوزارة لاستقبال وإيواء النازحين من الجانب الأيمن لمدينة الموصل و آليات عودة النازحين من مخيمي الخازر وحسن شام إلى مناطقهم الأصلية المحررة .

وذكر الجاف في بيان تلقته (الحرة ) أن” الوزارة لديها الاستعداد اللازم لاستقبال وإيواء النازحين خلال عمليات تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل فضلا عن توفير كافة المستلزمات الاغاثية لهم .

واضاف أن ” الوزارة لديها تنسيق عال مع حكومة الإقليم ومحافظة نينوى والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الساندة لعودة النازحين من مخيمي الخازر وحسن شام إلى مناطقهم الأصلية المحررة و العمل على عودة نازحي الموصل من الوسط والجنوب الى مناطقهم في سهل نينوى .

واشار الى ان اللجنة العليا صادقت على قرار توزيع منح لتشجيع عودة النازحين الى مناطقهم