الحرة نيوز –

قدم فريق المسرح الشرطي في إدارة مكافحة المخدرات ظهر أمس الثلاثاء /02/2017م وبقاعة معهد جرش للتدريب المهني مسرحية أوضحت مدلولاتها مخاطر المخدرات واضرارها على الفرد والمجتمع المحلي.

وحضر العرض طلاب المعهد وكادره التدريب ورئيس فرع العلاقات العامة في الشرطة المجتمعية لمديرية شرطة جرش ومدير معهد التدريب المهني.

وترجمت المسرحية بمداليل عرضها كيفية تعاطي المخدرات والتورط بها والإدمان والأضرار الناتجة عنها على المدمنين والمتعاطين والمجتمع وكذلك كيفية تطور مشكلة الادمان للقتل والسلب والنهب وتفكك للأسر.

وبين الحضور مدى الفائدة من حضور المسرحية الهادف وشكروا ادارة المخدرات ومديرية شرطة جرش