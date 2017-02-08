الحرة نيوز –

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو نصف دينار للغرام خلال أسبوع بعد أن وصل سعر الأونصة إلى 1225 دولارا في البورصة العالمية، بحسب أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان.

وبين علان أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ أمس 28.25 دينارا، وعيار 21 بلغ أمس 25 دينارا، وعيار 18 بلغ أمس 21.25 دينارا. وبلغ سعر الليرة الرشادي 177 دينارا وسعر الليرة الإنجليزي 202 دينار.

ورجح علان أن تستمر أسعار الذهب بالارتفاع عالميا مع استمرار التوترات السياسية.

وأما بالنسبة للطلب المحلي، فبين علان أن الإقبال على الذهب لغايات الاستثمار والادخار متوسط، في حين أن الطلب على الحلي والمجوهرات ضعيف.

وبين علان أن السبب الرئيس وراء الزيادة في أسعار الذهب أخيرا، هو سبب سياسي نتيجة التصعيد الأميركي الإيراني الجديد بفرض العقوبات.

وأوضح أن البيانات الأميركية الأخيرة والتي رفعت الدولار لم تؤثر سلبا على أسعار الذهب وتخفضها.

وكان سعر الذهب في البورصة العالمية يبلغ قبل سبعة أيام نحو 1200 دولار.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة عقوبات جديدة على إيران، وقالت إنها خطوات أولية وإن واشنطن لن تستمر في “غض الطرف” عن أفعال إيران العدائية.

وزاد نمو الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع في كانون الثاني (يناير) مع ارتفاع معدلات التوظيف في شركات الإنشاء والتجزئة سجلت الأجور ارتفاعا طفيفا.