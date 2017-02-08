الحرة نيوز –

أكدت شركة مياه اليرموك أن عدد المشتركين الذين استحق الحجز على اموالهم

المنقولة وغير المنقولة وممن تم نشر اسماءهم في الدفعة الأولى في الجريده الرسمية بلغ عددهم (3000) مشترك ترتب عليهم مبلغ (5) ملايين و(300)الف دينار ولم يقوموا بمراجعة الشركة لتصويب امورهم المالية بعد انقضاء المده القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر في الجريده الرسمية.

وتتمثل اجراءات الحجز بمخاطبة كل من إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مركز ايداع الأوراق المالية، البنوك، دائرة الأراضي والمساحة للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة، وفي حال كان الشخص متوفياً سيتم الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقوله لورثتة.

وبين مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمه في تصريح لبترا اليوم بأنه يتوجب على المواطنين الذين تم الحجز على اموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50 % من المبلغ المستحق و

الباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه. ودعا الهزايمة المواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية بمراجعة الشركة لتسوية امورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها.