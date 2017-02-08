الحرة نيوز –

عيّن المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس، المطران بييرباتيستا بيتسابالا، النائب البطريركي في القدس وفلسطين المطران وليم حنا شوملي، نائبًا بطريركيًا للاتين في الأردن، خلفًا للمطران مارون الياس لحّام.

وقال البيان الصادر عن البطريركية اللاتينية: “بعد التشاور مع مجلس الأساقفة والمجلس الاستشاري للبطريركية اللاتينية، عيّن سيادة المطران بييرباتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس، المطران وليم شوملي نائبًا بطريركيًا في الأردن، خلفًا للمطران مارون لحّام الذي قدّم استقالته من منصبه الأسبوع الماضي”.

وأضاف البيان الموقّع من المدبر الرسولي، اليوم الأربعاء: “وإذ تشكر البطريركية اللاتينية مجددًا المطران مارون لحّام لخدمته الطويلة لكنيسة الأرض المقدسة، تتمنى للمطران وليم شوملي التوفيق في مهمّته الجديدة، وتؤكّد له صلاتها وتعاونها”.

المطران وليم شوملي في سطور

ولد المطران وليم حنا شوملي في مدينة بيت ساحور عام 1950. دخل المعهد الإكليريكي التابع للبطريركية اللاتينية في بيت جالا عام 1961. وبعدما أنهى دراسته في الفلسفة واللاهوت، سيم كاهنًا عام 1972، ليخدم في رعايا الزرقاء وشطنا بالأردن، وخلال خدمته الراعوية نال شهادة الماجستير في الأدب الإنجليزي من جامعة اليرموك.

عمل مدرسًا في المعهد الإكليريكي في بيت جالا، ومديرًا للإكليريكية الصغرى فيها. حاز على درجة الدكتوراة في الدراسات الليتورجية من جامعة القديس أنسلمس الحبرية بروما عام 1989، ليعمل محاضرًا في الليتورجية، ونائبًا ومن ثم رئيسًا للمعهد الإكليريكي. وعام 1998 أصبح وكيلاً عامًا للبطريركية اللاتينية في القدس.

عيّنه البابا بندكتس السادس عشر أسقفًا في 31 آذار عام 2010، ونال سيامته الأسقفية بتاريخ 27 أيار في كنيسة المهد ببيت لحم، ليصبح أسقفًا مساعدًا ونائبًا لبطريرك اللاتين في القدس وفلسطين، واستمر في عمله كرئيس للجنة الليتورجية التابعة للبطريركية اللاتينية، مؤلفًا للعديد من الكتب الخاصة بالطقوس الدينية وسير القديسيين، كما شارك وحاضر في العديد من المنتديات والمؤتمرات الدولية، وشارك في سينودس الكنيسة في الشرق الأوسط في تشرين الأول عام 2010.