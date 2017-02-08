الحرة نيوز –

تبادل أهلنا في الكرك الشَماء الكثير من الأراء بعد قرار نقل تمثال القائد صلاح الدين الايوبي الى ساحة الشهداء – أمام قلعة الكرك ، ونحن ابتدأً نتقدم منهم جميعاً بالشكر الجزيل سواءً الذين يؤيدون هذا القرار أو الذين يرفضونه لان هذا التفاعل يعبِر عن حبهِم وإعتزازهم بمدينتهم وحرصهم عليها وفهمهم العميق لتاريخها وتراثها فلهم جميعاً كل المحبة والتقدير والشكر.

ولعل الدوار تاريخياً هو دوار الساعة وعلى مدار أكثر من ستين عاماً ولغاية عام 1985 وقد جاءَت فكرة نقل تمثال القائد صلاح الدين الايوبي من خلال الفنان الدكتور ” كرّام النمري ” الذي أبدع العمل حيث تم طلبه لاجراء صيانة للتمثال فاقتـــرح أن افضل مكان لهذا النصب التذكاري المهم هو أمام قلعــــــــــة الكرك ومن هنا بدات الفكرة .

حيث تم إعداد قاعدة تليق بالتمثال ومكان مناسب في ساحة الشهداء-ساحة القلعة سابقاً ليتواءَم التمثال مع رمزيته الحقه ودلالاته العميقة ، وقد تبرعت المهندسة ” بثينة الطراونة ” مشكوره بتقديم مخطط لدوار الساعــــة مع كل التقدير لادارة المستشفى التخصصي في عمان لتبرعها باقامة قاعدة التمثال ، كما سيتم عمل الدوار بإنشاء قاعدة بارتفاع 18م تعلوها مظلة تغطي الدوار مع وضع ساعة مناسبة عليه واستخدام المساحات الباقية في توسعة الدوار الذي بات من الصعب على الباصات السياحية المرور من خلاله نظراً لضيق الطريق.

علمـــــاً أن بلدية الكرك الكبرى ولإهتمامها المتواصل بتاريخ الكرك وهذه الشخصية العظيمة بالذات أطلقت جائزةً للابداع باسم جائزة الناصر صـــلاح الدين للابداع في اكثـــر من عشرين حقلاً وهي جائزة تحظى باحترامٍ على المستوى الوطني.

دائماً كل المحبة للكرك وأهلها شاكرين حرصهم وإهتمامهم ونحن في بلدية الكرك الكبرى دوماً سعداء بما نتلقاه من نقد أو ملاحظات فهي مصدر لتطوير العمل والسير قدماً نحو الكرك التي نريد