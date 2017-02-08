الحرة نيوز –

الفنان حسين الياس تعجز الكلمات عن وصفه وعن الاحاطة بموهبته مهما كتبنا عنه فذلك قليل ولايوفيه حقه

احساسه بحد ذاته شيء فريد من نوعه حيث أن هذا الاحساس هو من جعل منه فنانا حقيقيا يلتقط الكلمات ويقوم بايصالها بصوت يشدوا ويجعل من يستمع له يتمنى ألا يتوقف عن الغناء

فنان عراقي أصيل حمل فنه ليمتع الناس وليزرع فيهم حب الفن الحقيقي والطرب الأصيل هو يغني لأنه يحب الغناء ويحب أن يصل صوته للجميع لكل من يعشق الطرب الحقيقي وأجواء ألف ليلة وليلة

صوت جميل وأكثر من رائع يشدوا كالبلابل وبفضل موهبته الفذة رسخ اسمه في اذهان الناس من لايعرف حسين الياس لايعرف الفن الحقيقي ومن لم يستمع لصوته لم يطرب لحظة واحدة في حياته فللفن عنوان وللطرب عنوان وهو حسين الياس حيث الصوت الذي يمتلئ بالأحاسيس والذوق الرفيع

موهبة عرفت طريقها ووصلت للناس وشق طريقه بنجاح لا ينكره سوى جاحد لايعرف الفن الحقيقي

كما قلنا تعجز الكلمات عن وصف موهبة الفنان حسين الياس وعن ابداعه وعبقريته ندعوا الجميع للاستماع له والتمتع والعيش بأجواء خيالية

مهمة الفنان حسين الياس نقل احاسيسه

حفلاته تحظى بحضور حاشد من قبل المحبين

كلماته تحمل الأحاسيس الصادقة

فنان حقيقي وموهبة فريدة من نوعها