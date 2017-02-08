الحرة نيوز –

تمكن العاملون في مديرية الأمن العام من كشف لغز مقتل مواطن وخادمته داخل منزل في منطقة أم أذينة جنوب غربي العاصمة عمان قبل 33 أيام.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الإعلام الأمني في مديرية الامن العام اليوم الأربعاء، فإن العاملين بشعبة بحث جنائي العاصمة ومديرية شرطة جنوب عمان تمكنوا من التوصل للجناة وتبين أنهم فتاتان، توجهتا إلى منزل المغدور بعد قراءة إعلان نشره يوضح حاجته إلى لعاملات في منزله، حيث قاما بقتله مع خادمته وسرقة 800 دينار قبل إحراق المنزل.

وفي التفاصيل، قالت البيان إنه ورد بتاريخ 5/2/2017 بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية جنوب عمان بوجود حريق في إحدى الشقق السكنية في منطقة أم أذينة، حيث تم على الفور التحرك للمكان من قبل المركز الأمني المختص والبحث الجنائي ومجموعات الدفاع المدني التي عملت على اطفاء الحريق، حيث عثر بعد ذلك بداخل الشقة على جثتين أحداهما لمالك الشقة وهو مواطن سبعيني، تبين من الكشف الظاهري على جثىته وجود آثار لشدة وعنف، والأخرى لخادمته من جنسية آسيوية تبين أيضاً وجود آثار شدة وعنف على جسدها وجرى على الفور استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام المختص الذي أمر بتحويل الجثتين للطب الشرعي .

واضافت أنه تم تشكيل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة ومديرية شرطة جنوب عمان لمتابعة الجريمة وكشف ملابساتها وتحديد مرتكبيها، حيث عمل فريق التحقيق على جمع المعلومات والتوسع بالتحقيقات استنادا لما تم التقاطه من أدلة في مسرح الجريمة لكشف ملابسات وغموض تلك القضية، وافضت التحقيقات تلك الى وقوع الاشتباه على فتاتين أكدت التحقيقات تواجدهما في مكان الجريمة لحظة وقوعها .

وقال البيان إنه بعد البحث عن الفتاتين المشتبه بهما تمكن الفريق التحقيقي من تحديد مكان تواجدهما في محافظة الزرقاء حيث توجه الفريق للمكان المحدد وجرى ضبطهما هناك واصطحابهما للتحقيق، مشيرا إلى أنهما اعترفتا بالتحقيق بأنهما في يوم الجريمة توجهتا لمنزل الضحية بعد أن قراءة إعلان عن حاجته لعاملات في منزله، وعندها وقع خلاف فيما بينهم هناك، أقدمتا على إثر ذلك بضربه بواسطة أداة راضة على أنحاء من جسده وضرب خادمته كذلك، وسرقة مبلغ 800 دينار كانت بحوزة المغدور إضافة إلى محاولتهما خلع قاصة حديدية كانت في إحدى الغرف، ثم قامتا بإضرام النار في المنزل في محاولة منهما لإخفاء اثار ومعالم الجريمة وجرى توديع القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.