الحرة نيوز –

اعلن النائب محمد الرياطي تبنيه مذكرة طرح ثقة بحكومة هاني الملقي على خلفية القرارات الاقتصادية الأخيرة وتجاهلها لتوصيات النواب البديلة.

ودعا الرياطي عبر صفحته على فيس بوك الحكومة إلى “الرحيل”، مطالباً في مسودة المذكرة النيابية التي سيجمع عليها تواقيع زملائه من رئيس المجلس تحديد أول جلسة رقابية مقبلة لطرح الثقة في حكومة الملقي استناداً للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وبرر النائب موقفه “بسبب رفع الاسعار الذي تقوم به الحكومة والذي مس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وعدم التزامها بالاوامر الملكية السامية ومجلس النواب وهو عدم المساس بهاتين الطبقتين”.

وأضاف الرياطي الذي حثّ النواب على مساندته في المذكرة ” كما ان الحكومة لم تنفذ شيئاً من البدائل التي تقدم بها مجلس النواب عوضاً عن رفع الاسعار على المواطنين” .

وبين أنه سيتقدم بالمذكرة لرئيس المجلس الخميس او الاحد على أبعدعد تقدير، مطالباً فيها الاطاحة بالحكومة التي وصف اجراءاتها بـ “الظالمة”