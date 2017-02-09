الحرة نيوز –

اشتكى عدد كبير من المواطنين ، من اصحاب المحال التجارية في المنطقة الواقعة بين بناية قصرعمان مروراً بالكنيسة وحتى مجمع بازارعمان في شارع سقف السيل من قيام عصابة مشكلة من عدد من الاخوة وأقاربهم وبتحريض من والدهم بأخذ ‘خاوات’ من المواطنين المارين واصحاب المحال التجارية .

وقال احد المواطنين: ان مجموعة من اخوة واقارب معروفون لدى جميع الاجهزة الامنية وبحق كل منهم عشرات القيود الامنية والجرمية، يستهدفون بتحريض ومشاركة ودعم من والدهم ، المارة واصحاب البسطات البسطاء واصحاب المحلات والمجمعات بطرق مختلفة لفرض الخاوة عليهم واخذ ما يجدونه بحوزة المواطنين من نقود .

وأضاف انه فيما يتعلق بخصوص المارة يتم شراء الخلويات منهم أو بيعها لهم بأقل الاسعار وبالاكراه وتحت التهديد والضرب والايذاء، فضلأ عن استهداف الباعة المتجولين واخذ بضائعهم منهم عنوة وبدون مقابل، وكذلك التحرش الجنسي المستمر بالفتيات وملاحقتهن بالاضافة الى التحرش بالسياح الاجانب، وكما يتم استهداف اصحاب البسطات البسطاء من خلال سرقة خلوياتهم ومضايقتهم وتهديدهم اما الطرد او دفع الخاوة بصورة دورية.

وبين المواطن فيما يتعلق بموضوع اصحاب المحال التجارية والبسطات انه في حال رفض اي صاحب محل تجاري دفع الخاوة يقومون بوضع بسطات على مداخل المحلات والمجمعات مباشرة لمنع دخول اي زبون الى هذه المحلات ، ويقومون بالتجمهر والشغب امام المحلات والمجمعات كل ذلك للاستفزاز والابتزاز بغية المضايقة وقطع الارزاق وفرض الخاوة.

كما يقوم هؤلاء الاخوة في حال ارادوا التبلي على احد المواطنين والحاق الضرر به بادخال البسطات بالاكراه داخل محالهم التجارية بما تحتويه من خلويات ومسروقات وممنوعات ليتم، بعدها الافتراء على اصحاب المحلات بان عدداً من الاجهزة قد سرقت منهم ويريدون مبلغاً للتعويض، واذا رفض صاحب المحل ادخال بسسطاتهم يقومون بالعبث بالبضاعة داخل المحلات وتكسيرها ورميها على الارصفة بكل استهزاء وسخرية تحت التهديد والوعيد باغلاق المحل أو أحراقه

وأشار المواطن الى ان انتهاك حرمة المحلات والمجمعات وممتلكات الغير ومحاولة وضع اليد عليها بالقوة من خلال دخول المحلات والمجمعات متى يشاؤون وبدون اي مبرر او سبب فقط يدخلونها بهدف المضايقة والاستفزاز واستعمالها وكانها تعود ملكيتها لهم احيانا للبيع والشراء واحياناً للاسترخاء واخرى للنوم او تناول الماكولات والمشروبات داخل محلات الغير.

وتابع المواطن انه يتم الاعتداء على اصحاب المحلات واستدراجهم للاشتباك معهم فهم خبراء بعالم الجريمة فاما ان يقوموا بأيذاء صاحب المحل واما ان ياذوا انفسهم ويدعون بأن صاحب المحل هو من قام بذلك.

وناشد المواطنون وزير الداخلية غالب الزعبي بالتدخل لردع هؤلاء الاخوة الذين اصبحوا يهددوا حياة المواطنين وامنهم وسلامهم، لا سيما انهم لا يكترثون لامر الجهات الامنية بقولهم المستمر لاصحاب المحال ‘روحوا اشكو للشرطة للنشوف شو بيطلع معكوا