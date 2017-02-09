الحرة نيوز

أكد مصدر أمني في محافظة البصرة العراقية، أمس الاربعاء، مقتل أمين عام “حزب الله” في المحافظة، متأثراً بجراح أصيب بها في عملية اغتيال تعرض لها.

وقال المصدر إن “الأمين العام لحزب الله في محافظة البصرة باسم الصافي، توفي مساء أمس الأربعاء، متأثراً بجراحه بعد أن أقدم مسلحين مجهولين على استهدافه بطلق ناري في منطقة الحيانية وسط المحافظة”.

وكان مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع (بيكاب نيفارا) قد فتحوا نيران أسلحتهم بمنطقة الحيانية وسط البصرة، في وقت سابق من أمس الأربعاء، على العجلة التي يستقلهم الأمين العام لحزب الله في البصرة باسم الصافي، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة مع شخص آخر كان يرافقه قبل أن يفارق الحياة في أحدى مستشفيات البصرة.

يشار إلى أن الصافي كان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة في أحد الدورات السابقة.