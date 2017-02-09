الحرة نيوز –

قال الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الامور تتوجه نحو انفراج ، الذي يكمن في الوصول الى موازنة بلا عجز ، تكون ايراداتها مثل نفقاتها.

وأضاف المومني في حديثه الأسبوعي لبرنامج ‘أخبار وحوار’ والذي يقدمه الإعلامي صدام المجالي على شاشة التلفزيون الأردني صباح الخميس، بأن الاصلاحات الاقتصادية ضرورة ، فان لم نساعد انفسنا لن يساعدنا العالم ، وان لم نصلح اقتصادنا لن يساعدنا العالم .

وأوضح أن مسلسل رفع الأسعار لفترة زمنية محددة وسينتهي فور استقامة اقتصادنا، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة تأتي كحزمة متكاملة من الاصلاحات الاجتماعية والادارية والاقتصادية مبيناً أن الحكومة راعت في كافة القرارات عدم المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة .

وقال المومني إن هناك 90 ألف أسرة ستستفيد من قرار الحكومة زيادة راتب صندوق المعونة الوطنية 20 دينارا، مشيرا الى ارتفاع الراتب من 180 دينارا الى 200 دينار .

أما عن ضريبة الإنترنت، من 8 الى 16 % ، أوضح المومني أان الاصل ان تكون هذه الضريبة 16% ، ولكنها خفضت ، والآن أعيدت الى وضعها الطبيعي ، مبيننا أن أي ضريبة اقل من 60 % هي شكل من اشكال الإعفاءات.

واوضح المومني انه إذا كانت فاتورة الإنترنت مثلا 100 دينار فسيدفع 8 دنانير زيادة ، لأنه كان يدفع بالأصل 8% .