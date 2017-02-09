الحرة نيوز –

أعلنت اليوم الخميس 9/2/2017 نتائج إمتحان الثانوية العامة / الدورة الشتوية لعام 2017 لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية ، وحصلت الطالبات على المرتبة الأولى في 4 مراكز من أصل 9 مراكز وهي الأدبي والإدارة المعلوماتية والتعليم الصحي والإقتصاد المنزلي، فيما حصل الطلاب على المرتبة الأولى في 5 تخصصات هي العلمي والشرعي والصناعي والزراعي والفندقي.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن نسبة النجاح بشكل عام بلغت 50% في مختلف التخصصات إلا أن الطالبات تراجعن في حصد المراكز الأولى حيث حصلن على ما نسبته 44.4% من المراكز الأولى في التخصصات التسعة، علماً وفي الدورة الصيفية السابقة (24/7/2016) حصلن على سبع مراكز من أصل تسعة وبنسبة وصلت الى 77.7%.

فقد حصل الطالب مروان صالح على المرتبة الأولى في الفرع العلمي بمعدل 96.8، وحصلت الطالبة آلاء خضر على المرتبة الأولى في الفرع الأدبي بمعدل 92، بينما حصلت الطالبة أميرة فريحات على المرتبة الأولى في فرع الإدارة المعلوماتية بمعدل 95.5، وحصلت الطالبة حنين الحنيفات على المرتبة الأولى في فرع التعليم الصحي بمعدل 94.1، وحصل الطالب عبدالله الجوابرة على المرتبة الأولى في الفرع الشرعي بمعدل 82.5.

وفي الفرع الزراعي حصل الطالب صفوان نصر على المرتبة الأولى بمعدل 88.4، كما حصل الطالب صلاح شاويش على المرتبة الأولى في الفرع الصناعي بمعدل 97.9، وحصل الطالب سعيد بطارسة على المرتبة الأولى في الفرع الفندقي بمعدل 85، وحصلت الطالبة ختام السعيد على المرتبة الأولى في فرع الاقتصاد المنزلي بمعدل 92.4.

وفي الوقت الذي تتقدم فيه “تضامن” بالتهنئة من جميع الناجحات والناجحين فإنها تحث الفتيات بشكل خاص للعودة بقوة والمنافسة على المراكز الأولى في جميع التخصصات، وتضيف “تضامن” بأن نسب إلتحاق الفتيات بالتعليم وتفوقهن على الرغم من هذا التراجع ما زالا من ضمن المؤشرات على إستمرار الجهود الحكومية وغير الحكومية في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي من شأنها تشيجع الأسر على تعليم بناتها وأبنائها على حد سواء ، ومنع التمييز على أساس الجنس وحصولهن على فرص متساوية في مجال التعليم أسوة بالفتيان، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتيات مما جعل نسب إنتشار الأمية بين الفتيات والنساء في الأردن من أقل النسب على المستوى العربي