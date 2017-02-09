الحرة نيوز –

قال الناطق باسم دائرة الاحوال المدنية، مالك خصاونة إن الإقبال كان عاديا اليوم على اصدار وتجديد جوازات السفر في الدائرة.

جاء ذلك في رده على سؤال حول الإقبال على استصدار الجوازات وتجديدها في أعقاب القرار الحكومي الذي صدر الأربعاء برفع الرسوم على المعاملات المتعلقة بجوازات السفر.

وأكد الخصاونة ان الدائرة لا تزال تعمل بالنظام القديم إلى حين بدء صدور نظام معدل لنظام الأحوال المدنية في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

وجاء في الاسباب الموجبة للمشروع ان تكلفة اصدار جواز السفر في الاردن من اقل الدول على مستوى العالم.

وبموجب مشروع النظام سيتم تعديل الرسوم المستوفاة من اصدار او تجديد جوازات السفر حيث سيتم تعديل رسوم اصدار جواز سفر عادي او تجديده عند انتهاء المدة او كانت المدة المتبقية من صلاحيته اقل من 180 يوما من 20 الى 50 دينارا.