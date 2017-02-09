الحرة نيوز –

محمد امين المعايطه

لااعلم ولااعرف السر انا وغيري من الاردنيين ان الدولة الاردنية

بهيبتها وجلالها ليس لها سيطرة تطبيق قوانينها على مدارس التعليم الخاص في المملكة الاردنية الهاشميه

فمثلا بالامس دولة رئيس الوزراء الافخم امر بزيادة الحد الادنى للاجور من 190-2200 شعورا مع الطبقة البسيطه الكادحة التي تعاني الامرين وتعيش معيشة الكفاف

فهل تقوم ادارات المدارس الخاصة برفع رواتب معلميها ومعلماتها من راتب 80 دينار الى 220 دينارا

ان المدارس الخاصة تتغول جدا على العاملين بها اذ تعطيهم 80 دينارا فقط لاغير وتجبرهم قسرا وتهديدا لكي يوقعوا على كشوفات الرواتب انهم استلموا 190 دينارا اردنيا

((واللي مش معجبة باب المدرسة بطلع جمل))

هل يجوز ممارسة هذا الظلم الواضح كالشمس في رابعة النهار داخل دولة القانون والمؤسسات والعدل وتحت سمع ومرأى الحكومه ومجلس النواب والاعيان وديوان المحاسبة ووزارة العمل والتربية والتعليم

علما ان هذه المدارس التجارية المحضة تتقاضي مبالغ باهظه جدا على دراسة الطلاب ونقلهم ولكنها تبخل بكل تخلي عن الانسانية في انصاف المعلمين بالرواتب التي تبلغ فقط 80 دينارا اردنيا في الوقت الذي يتقاضى فيه اي وافد مبلغ 300 دينار في الاردن المضياف.

نأمل من دولة رئيس الوزراء ليحقق الغاية المرجوة من رفعه للحد الادنى للاجور ان يتم مراقبة هذه المدارس والزامها بقوانين الدولة الاردنية في ظل القيادة الهاشمية الرشيدة